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Flat ontruimd in Leiden na vondst zwaar vuurwerk

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Vandaag, 16:34

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In Leiden is woensdag een flat ontruimd nadat de politie daar zwaar vuurwerk had aangetroffen. Een persoon is aangehouden.

De politie deed woensdag onderzoek in de flat aan de Titus Brandsmalaan in Leiding. Daar werd in een woning en een kelderbox zwaar vuurwerk aangetroffen. Er is een verdacht daarvoor aangehouden. Dat meldt de politie.

Specialistisch explosieventeam

De politie besloot de boel af te zetten en de flat te ontruimen na de vondst van het zware vuurwerk. Een specialistisch explosieventeam gaat ter plaatse om onderzoek te doen, aldus een woordvoerster van de politie.

Door ANP

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