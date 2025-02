Hardleerse automobilist voor de twintigste keer betrapt zonder rijbewijs

Een 32-jarige man uit Bergen op Zoom is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Het is al de twintigste keer in zeven jaar tijd dat de politie hem hiervoor aanhoudt. De eigenaresse van de auto, die naast hem zat, moest haar voertuig inleveren.

De vrouw raakt haar auto kwijt omdat ze deze eerder aan dezelfde man had uitgeleend. Bij een vorige overtreding werd ze al gewaarschuwd dat haar voertuig in beslag zou worden genomen als hij weer werd betrapt.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? We leggen het uit in de video bovenaan dit artikel.

Onder invloed

Hoewel een alcoholtest niets opleverde, toonde een speekseltest aan dat de man vermoedelijk onder invloed van cocaïne reed.

ANP