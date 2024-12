Zeer grote brand in bandenopslag in Bergen op Zoom onder controle

De grote brand bij een bandenopslag in Bergen op Zoom die woensdagavond rond 20.30 uitbrak, is onder controle, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Rond 00.20 uur werd het sein 'brand meester' gegeven. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De brandweer zegt nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. Daarbij kan de rookontwikkeling af en toe nog weer wat oplaaien. De rook waait richting het noordoosten, in de richting van de Halsterseweg.

Roetdeeltjes

De bandenopslag bevindt zich op een industrieterrein aan de Kruisakkers in de Brabantse plaats. Mensen in de buurt die last hebben van de rook, kregen woensdagavond het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.

Ook waarschuwde de veiligheidsregio dat er in de omgeving van de brand roetdeeltjes kunnen neerdwarrelen op onder meer auto's en tuinmeubilair. Zij adviseert mensen om de grotere roetdeeltjes met handschoenen aan te verwijderen en in de afvalcontainer te plaatsen. De kleinere deeltjes kunnen volgens de veiligheidsregio eenvoudig met water worden weggespoeld, waarna het wel alsnog verstandig is om de handen met water en zeep te wassen.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er voor zover bekend geen mensen in de opslag aanwezig waren. Hoewel de vlammen uit het pand sloegen, is het vuur niet naar naastgelegen bedrijven overgeslagen. Volgens de woordvoerder werden enkele verkeersregelaars ingeschakeld omdat er mensen naar de brand kwamen kijken.

ANP