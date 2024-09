Persoon lichtgewond bij steekpartij in supermarkt Bergen op Zoom

Een heftig incident in een supermarkt in Bergen op Zoom. In Nettorama werd iemand gestoken. Het slachtoffer is volgens de politie nog aanspreekbaar en hoeft niet naar het ziekenhuis. De agenten zijn op zoek naar de dader.

In de buurt van Antwerpsestraatweg zoekt de politie naar een kale man met een lichte huidskleur. Hij heeft tattoos in zijn nek en op zijn armen. Verder draagt hij een beige korte broek en een grijs vuil hemd. De politie vraagt u hem niet zelf te benaderen, maar om het noodnummer te bellen.