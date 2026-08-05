Verdachte opgepakt na mishandeling Haarlem, mogelijk ook betrokken bij aanval op Lizzy

De politie heeft een 31-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het mishandelen van een 66-jarige man bij de Veerplas in Haarlem, vorige week donderdag. Op diezelfde dag werd in dit recreatiegebied ook de 21-jarige Lizzy mishandeld.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze twee zaken. Ook wordt onderzocht of de aangehouden verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, bij beide mishandelingen betrokken was. Volgens de politie vond de eerste mishandeling, waarbij de man gewond raakte, op 30 juli rond 09.20 uur plaats. Rond het middaguur werd Lizzy mishandeld.

In bovenstaande video vertelde Lizzy haar verhaal eerder tegen Hart van Nederland en welke impact de mishandeling op haar heeft gehad.

Mishandeld

Lizzy en haar vriend waren die dag naar de plas gekomen om te gaan suppen. Het stel was net aangekomen en haar vriend was bezig de supboards klaar te maken. Lizzy zat nog in de auto, met de deur open, toen een man van rond de 30 jaar hun kant op kwam lopen. Hij groette haar vriend en liep vervolgens naar Lizzy toe. Daarna gaf hij haar direct meerdere harde klappen in het gezicht.

De man stopte pas toen de vriend van Lizzy tussenbeide kwam. Daarna stapte hij op zijn fiets en reed weg. Het stel bleef verbijsterd achter. Lizzy liep een bebloed en blauw gezicht op.

Doelwit

Lizzy tast volledig in het duister waarom zij juist het doelwit van de man was. Volgens de dader "weet ze dat zelf dondersgoed", zo beet hij het stel nog toe voordat hij het hazenpad nam. Lizzy snapt er niks: "Het is verschrikkelijk dat iemand dit kan doen."