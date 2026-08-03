Lizzy (21) uit het niets zwaar mishandeld: 'Verschrikkelijk dat iemand dit kan doen'

Wat afgelopen donderdag een fijne dag op de Veerplas had moeten worden, veranderde voor de 21-jarige Lizzy Sera uit Haarlem in een regelrechte nachtmerrie. De jonge vrouw werd uit het niets ernstig mishandeld door een voor haar onbekende man. Later bleek dat zij waarschijnlijk niet het enige slachtoffer was: ook een 66-jarige man zou eerder die dag zijn mishandeld.

Lizzy en haar vriend waren die dag naar de plas gekomen om te gaan suppen. Het stel was net aangekomen en haar vriend was bezig de supboards klaar te maken. Lizzy zat nog in de auto, met de deur open, toen een man van rond de 30 jaar hun kant op kwam lopen. Hij groette haar vriend en liep vervolgens naar Lizzy toe, waarna hij haar direct meerdere harde klappen in het gezicht gaf.

De man stopte pas toen de vriend van Lizzy tussenbeide kwam. Daarna stapte hij op zijn fiets en reed weg. Het stel bleef verbijsterd achter. Lizzy liep een bebloed en blauw gezicht op.

Lizzy tast volledig in het duister waarom zij juist het doelwit van de man was. Volgens de dader "weet ze dat zelf dondersgoed", zo beet hij het stel nog toe voordat hij het hazenpad nam. Lizzy snapt er niks van en hoopt dar de dader gepakt en gestraft wordt: "Het is verschrikkelijk dat iemand dit kan doen."

De politie neemt de zaak hoog op en onderzoekt of de mishandeling verband houdt met een eerdere mishandeling van een 66-jarige man, die dezelfde dag op dezelfde locatie plaatsvond.

Signalement van de verdachte

Ook is een signalement van de verdachte gedeeld. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud en 1.70 tot 1.80 meter lang, met een donkere huidskleur, een sportief postuur en kort, donker krullend haar. Hij droeg geen shirt, een donkere korte broek en een goudkleurige zonnebril met een wit montuur. Op zijn borst, met uitloop naar zijn linkerarm, heeft hij een tatoeage. Na de mishandeling vertrok hij op een zwarte oma- of stadsfiets.

In bovenstaande video vertelt Lizzy haar verhaal en welke impact de mishandeling op haar heeft gehad.