Rechter straft doorgeslagen Winschoter (29): cel en tbs na aanval op buurman met knuppel

Een 29-jarige man uit Winschoten verdwijnt voor bijna anderhalf jaar achter de tralies vanwege een flinke rits aan overtredingen en misdrijven. Dat heeft de rechter bepaald. Hij krijgt 532 dagen celstraf, plus tbs met dwangverpleging. Het vonnis volgt op een gewelddadige uitbarsting vorig jaar, waarbij hij compleet doordraaide en zijn buurman met een knuppel aanviel.

De straf is vergelijkbaar met de eis van het Openbaar Ministerie, dat twee weken geleden 18 maanden gevangenisstraf en tbs eiste voor onder meer poging tot doodslag, bedreiging, mishandeling en belediging.

Volgens de Dagblad van het Noorden kampt de dader met verslavingen en psychoses en had hij al een strafblad. Het ging vorig mei goed mis. Hij sloeg zijn buurman met een knuppel, duwde diens vrouw omver en ging ook tekeer tegen dakdekkers die bij het huis ernaast aan het werk waren. Toen agenten hem wilden aanhouden, verzette hij zich hevig.

In de rechtbank vertelde de buurman dat veel mensen in de straat al jaren in angst leven vanwege hun gewelddadige buurman.

Acht strafbare feiten

Volgens de rechtbank is de Winschoter verminderd toerekeningsvatbaar. Toch heeft hij zich in slechts twee maanden tijd schuldig gemaakt aan acht strafbare feiten. Zo bedreigde hij twee verbalisanten, beledigde een van hen, mishandelde zijn buurman en diens vrouw zwaar, en bedreigde de dakdekkers. Ook werd hij betrapt met harddrugs op zak.

De rechtbank noemt deze misdrijven stuk voor stuk ernstig en vindt dat hij ook een schadevergoeding van ruim 2000 euro aan de buurman moet betalen.