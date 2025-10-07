Mitchell P. krijgt 10 jaar cel en tbs voor moord op willekeurige vrouw

De rechtbank in Dordrecht heeft dinsdag de 22-jarige Mitchell P. uit Hellevoetsluis veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op de 59-jarige Elise Veldboer uit Brielle. P. heeft bekend dat hij de vrouw op 30 mei 2024 in het wandelgebied Ravense Hout in zijn woonplaats heeft doodgestoken. Het slachtoffer was willekeurig gekozen.

Veldboer liet op dat moment haar hond uit, na een bezoek aan een vriend in Hellevoetsluis. P. meldde zich diezelfde dag bij de politie. Hij verklaarde dat hij die dag de drang voelde om iemand pijn te doen. Hij trok een zwarte hoodie aan, zette een bivakmuts op, benaderde het slachtoffer van achteren en stak haar meerdere keren met een mes.

De rechtbank oordeelde dat de man planmatig handelde en dat daarmee sprake is van moord.

Silvia Veldboer, zus van het doodgestoken slachtoffer, hoopte vooral eindelijk antwoorden te kunnen krijgen tijdens de rechtszaak:

Zus doodgestoken Elise: 'Het voelt alsof we vogelvrij zijn'

Mentale problematiek

De man lijdt aan psychische stoornissen en had zelfdestructieve fantasieën. Drie tot vier keer eerder was hij gewapend op pad gegaan, zonder daarbij een misdrijf te plegen. Volgens de verdachte waren dit ‘experimenten’ om te testen of hij zijn agressie kon beheersen.

Op basis van deskundigenonderzoek acht de rechtbank de man verminderd toerekeningsvatbaar. Het Openbaar Ministerie had naast tbs een gevangenisstraf van zestien jaar geëist. De rechtbank legde een lagere celstraf op, omdat zij rekening hield met de tbs-maatregel. "Door de verdachte deze maatregel pas in een zeer laat stadium te laten ondergaan, wordt het doel daarvan bemoeilijkt. Dat doel is de bescherming van de maatschappij," aldus de rechtbank.

