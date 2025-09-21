Terug

Elise (59) werd doodgestoken tijdens hond uitlaten, zus Silvia wil antwoorden

Crime

Vandaag, 18:14

Komende dinsdag behandelt de rechtbank in Dordrecht het steekincident waarbij Elise Veldboer (59) uit Brielle om het leven kwam. Op 30 mei 2024 werd Elise op klaarlichte dag neergestoken terwijl ze haar hond uitliet in het Ravense Hout, een populair wandelgebied in Hellevoetsluis. Zus Silvia Veldboer hoopt eindelijk antwoorden te krijgen, zoals ze vertelt in de video bovenaan.

Wandelaars vonden Elise na de aanval. De verdachte is de Mitchell P. die destijds 20 jaar oud was, hij zat op dat moment in de schuldhulpverlening. Elise werkte zelf bij de gemeente in de schuldhulpverlening, maar of er een verband is tussen haar werk en de aanval, is nog altijd onduidelijk.

Vrijgevochten vrouw

Elise was volgens Silvia een avontuurlijke vrouw met een bijzonder levenspad. “Ze was vrijgevochten. Vanaf haar 18de is ze gaan reizen. Ze heeft in New York en Mexico-Stad gewoond, en dan gebeurt dit in Hellevoetsluis. Je kan het bijna niet geloven.”

Dinsdag hoort verdachte Mitchell P. de strafeis. Nabestaanden hopen op duidelijkheid, maar vooral ook op erkenning van het enorme verlies dat Elise’s dood heeft veroorzaakt.

In de video bovenaan vertelt Elise's zus Silvia haar verhaal.

