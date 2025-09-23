OM eist 16 jaar cel en tbs voor moord op Elise (59) die haar hond uitliet

De 22-jarige Mitchell P. uit Hellevoetsluis hangt zestien jaar cel en tbs met dwangverpleging boven het hoofd, voor de moord op de 59-jarige Elise Veldboer uit Brielle. Dat eiste het Openbaar Ministerie dinsdag bij de rechtbank in Dordrecht. P. heeft bekend dat hij de vrouw op 30 mei 2024 in wandelgebied Ravense Hout in zijn woonplaats heeft doodgestoken. De vrouw was een volkomen willekeurig gekozen slachtoffer, bleek dinsdag.

Volgens het OM was Veldboer "op klaarlichte dag op het verkeerde moment op de verkeerde plek". P. is op de bewuste dag naar het gebied gereden, met in een rugzak een bivakmuts, handschoenen en een groot keukenmes. Gedragsdeskundigen hebben gerapporteerd dat P. werd gedreven door "wraak- en dodingsfantasieën".

Het slachtoffer liet haar hond uit in het gebied, na een bezoek aan een vriend in Hellevoetsluis. P. kreeg haar in het vizier, benaderde haar en sloeg uit het niets toe. Volgens het OM is er sprake geweest van een vooropgezet plan en dus moord.

De zus van Elise vertelde aan Hart van Nederland over de impact van haar dood:

3:24 Zus doodgestoken Elise: 'Het voelt alsof we vogelvrij zijn'

Man in bosjes

"De willekeur die ervan uitgaat, is enorm beangstigend", aldus de officier van justitie in de onderbouwing van haar strafeis. "Dit heeft gezorgd voor een grote schok en angst in de samenleving. De angst voor de man in de bosjes." P. kwam in het wandelgebied eerst een andere vrouw tegen en overwoog eerst haar te belagen. "Zij is door het oog van de naald gekropen", zei de officier.

De gedragskundigen hebben geadviseerd P. tbs met dwangverpleging op te leggen. Het gevaar voor herhaling is op de lange termijn groot, oordeelden zij. P. zou zijn hele leven zijn geconfronteerd met agressie en geweld, waardoor hij stoornissen heeft ontwikkeld. Zijn eigen agressie zou hij jarenlang hebben onderdrukt, totdat het op de fatale dag tot een uitbarsting kwam. Hij is naar eigen zeggen een paar keer eerder bewapend op pad gegaan, zonder iets te doen.

Zus twijfelt

Het lichaam van het slachtoffer werd vrijwel direct na de moord door passanten gevonden, bij een slootje waar P. het naartoe had gesleept. Zij hebben ook de verdachte zien lopen. P. meldde zich later die middag aan het politielint in het gebied en zei dat hij de dader was, waarop hij werd aangehouden.

In haar slachtofferverklaring sprak een zus van Veldboer haar twijfel uit over P.'s bewering dat hij Elise niet kende. Maar uitgebreid rechercheonderzoek heeft geen link tussen verdachte en slachtoffer aan het licht gebracht.

P.'s advocaat vindt dat het bewijs voor moord niet is geleverd. Zij vroeg de rechtbank haar cliënt op dit punt vrij te spreken.

De rechtbank doet uitspraak op 7 oktober.