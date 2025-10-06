Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Buurman aangehouden voor neersteken vrouw in Tilburg

Buurman aangehouden voor neersteken vrouw in Tilburg

Crime

Vandaag, 10:57

Link gekopieerd

De verdachte die zondag is aangehouden na een steekpartij in een appartementencomplex aan de Enschotsestraat in Tilburg, blijkt de buurman van het slachtoffer te zijn. De vrouw kwam zondagochtend met meerdere steekwonden van een trap af rennen en werd opgevangen door een buurtbewoner, die meteen de hulpdiensten belde.

Op ongeveer hetzelfde moment kreeg de politie ook een melding vanuit Eindhoven: de vriend van de vrouw had gebeld dat zijn vriendin hem had verteld dat ze was neergestoken. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze de zwaargewonde vrouw. Ze was nog aanspreekbaar en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte, een bewoner van hetzelfde flatgebouw, werd kort daarna aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Lees ook

Vrouw neergestoken op straat in Tilburg, politie houdt verdachte aan
Vrouw neergestoken op straat in Tilburg, politie houdt verdachte aan

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.