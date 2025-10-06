Buurman aangehouden voor neersteken vrouw in Tilburg

De verdachte die zondag is aangehouden na een steekpartij in een appartementencomplex aan de Enschotsestraat in Tilburg, blijkt de buurman van het slachtoffer te zijn. De vrouw kwam zondagochtend met meerdere steekwonden van een trap af rennen en werd opgevangen door een buurtbewoner, die meteen de hulpdiensten belde.

Op ongeveer hetzelfde moment kreeg de politie ook een melding vanuit Eindhoven: de vriend van de vrouw had gebeld dat zijn vriendin hem had verteld dat ze was neergestoken. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze de zwaargewonde vrouw. Ze was nog aanspreekbaar en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte, een bewoner van hetzelfde flatgebouw, werd kort daarna aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.