Vrouw neergestoken op straat in Tilburg, politie houdt verdachte aan

In het Noord-Brabantse Tilburg is zondagochtend een vrouw neergestoken op straat, dat meldt de politie. Onder meer een traumahelikopter is opgeroepen. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het incident gebeurde aan de Enschotsestraat in de Brabantse stad. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen en de politie is een onderzoek gestart.

Het slachtoffer zou aanspreekbaar zijn. De politie heeft een verdachte aangehouden en onderzoekt de aanleiding van de steekpartij.