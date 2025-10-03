‘Hele nare gil’ gehoord vlak voor dodelijke steekpartij in Lent

Buurtbewoners in Lent zijn geschokt door de dood van een 45-jarige vrouw. Ze werd neergestoken en overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Een buurtbewoonster die vier straten verderop woont, hoorde het slachtoffer nog: "Ik hoorde een hele nare gil. Vlak daarna hielden de sirenes niet op."

De politie kreeg donderdagavond rond 22.40 uur melding van het steekincident aan de Kinksstraat. Ter plaatse troffen agenten het slachtoffer zwaargewond aan op straat. Omwonenden hebben het slachtoffer nog geholpen. Alle hulp mocht echter niet baten; ze overleed later in het ziekenhuis.

"Het is afschuwelijk en krankzinnig", zegt een omwonende tegen Hart van Nederland. Een ander laat weten dat ze een "hele lieve vrouw was, voor iedereen".

Huiselijk geweld

Rond 02.00 uur is een 51-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De politie vermoedt dat sprake is van huiselijk geweld. Een man die in de buurt woont laat aan Hart van Nederland weten dat de verdachte "vroeger wel van een pilsje hield". Volgens de man wonen er ook kinderen in huis. "Ook die zijn heel erg lief."

