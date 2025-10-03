Vrouw overleden bij steekpartij in Lent, man gearresteerd

Een vrouw is vrijdagochtend vroeg overleden na een steekincident aan de Kinksstraat in het Nijmeegse Lent. Een man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood, meldt de politie.

De politie kreeg donderdagavond melding van het steekincident. Daar troffen agenten de vrouw zwaargewond aan. Zij is naar het ziekenhuis gebracht, waar zij later overleed.

ANP