Twee mensen neergestoken bij steekpartij in Amsterdam

Crime

Vandaag, 08:34

Op het Mercatorplein in Amsterdam zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee personen gewond geraakt bij een steekpartij. De slachtoffers moesten met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het geweldsincident gebeurde volgens een correspondent ter plaatse rond 02.55 uur, vermoedelijk in of bij een uitgaansgelegenheid aan het plein. Getuigen zagen hoe meerdere politieauto’s met zwaailichten arriveerden. Binnen een paar minuten stond de straat vol met agenten en andere hulpdiensten.

Ambulancepersoneel verleende eerste hulp aan de slachtoffers, die daarna onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Een opgeroepen mobiel medisch team hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.

Onderzoek naar aanleiding en toedracht

Wat er precies aan de steekpartij voorafging, is nog onduidelijk. De politie heeft een deel van het Mercatorplein afgezet voor onderzoek en nam sporen op. Ook wordt met omstanders gesproken om te achterhalen wat er zich precies heeft afgespeeld.

De straat was urenlang afgesloten.

