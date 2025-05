Wijkcentrum Delfzijl opent condoleanceregister na overlijden Jeffrey en Emma

Wijkcentrum Ons Stee uit Delfzijl opent vrijdag een condoleanceregister voor Jeffrey en Emma. Bezoekers kunnen daar hun medeleven betuigen. Ook kunnen er kaartjes bij het wijkcentrum afgegeven worden voor de familie. Dit laat het wijkcentrum weten op Facebook.

Inwoners uit Beerta reageerden eerder deze week geëmotioneerd na de vondst van het voertuig waarin Jeffrey en Emma zaten. Dit zie je in de bovenstaande video.

Afgelopen zaterdag ontvoerde de vader zijn kinderen Jeffrey en Emma vanuit Beerta. Dagenlang leefde de familie tussen hoop en vrees. Dinsdagavond trof de politie een voertuig aan in het water bij Winschoten met hierin de lichamen van de man en zijn twee kinderen. Dit nieuws maakte veel los in de regio maar ook in de rest van het land. Een doneeractie voor de familie leverde ruim een ton op.

Het register is vrijdag, zaterdag en maandag tussen 16.00 en 19.00 uur open.