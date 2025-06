Gewonde bij steekincident op Grote Markt in Groningen, verdachte aangehouden

Op de Grote Markt in Groningen heeft zaterdagmiddag rond 15.45 uur een steekincident plaatsgevonden. Daarbij raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft ter plaatse één verdachte aangehouden. Over de aanleiding van het incident is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het steekincident.