Hond overleden door brand na explosie in Rotterdam

Bij een garagebox aan de Nieuw-Mathenesserstraat in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag brand ontstaan. Daarbij is een hond om het leven gekomen. De politie gaat uit van brandstichting.

De melding van de brand kwam rond 02.00 uur binnen bij de politie. Toen agenten ter plaatse kwamen, vonden ze een auto met aanhangwagen die volledig in brand stond. Daarnaast werd het lichaam van een hond aangetroffen. De eigenaar is op de hoogte gebracht van het "verdrietige nieuws".

De politie is op zoek naar getuigen die meer hebben gezien of gehoord. Ook wordt gezocht naar "een persoon die gezichtsbedekkende kleding droeg en kort na een explosie ervandoor ging".

ANP