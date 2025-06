Paarden slaan op hol in Bladel: man zwaargewond

Op Landgoed Ten Vorsel in Bladel is zaterdagochtend een man zwaargewond geraakt nadat de paarden van zijn tweespan op hol sloegen. De man probeerde nog te remmen, maar de paarden waren te sterk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De man is uit het zadel gevallen, nadat de paarden van de weg raakten en in de berm tussen bomen manoeuvreerden. De paarden renden nog een stuk door, tot ze bij een T-splitsing via een sloot en de berm op een weiland tot stilstand kwamen.

Hulpdiensten rukten groots uit. Een traumahelikopter landde ter plaatse en de trauma-arts verleende eerste hulp. Het slachtoffer is met ernstig hoofdletsel per ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De weg is tijdelijk afgesloten geweest voor al het verkeer. De politie onderzoekt het incident.