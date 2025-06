Grote brand in dak met zonnepanelen van huis in Rotterdam

Afgelopen nacht heeft in het dak van een woning aan de Van Kinsbergenstraat in Rotterdam een grote brand gewoed. Om 01.35 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Dat betekent dat de brand onder controle is en er geen verdere branduitbreiding kan plaatsvinden. Bij de brand op het dak gingen ook zonnepanelen branden. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand.

Er waren meerdere hulpdiensten ter plaatse om de brand te bestrijden. Onder andere twee redvoertuigen waren aanwezig om de brand op het dak goed te kunnen blussen. Bij aankomst heeft de brandweer het woonblok met meerdere woningen ontruimd. De bewoners werden opgevangen door de gemeente. Onder hen zijn geen gewonden. De meeste bewoners kunnen inmiddels terug naar hun woningen, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De brand was via het dak aan de achterzijde van de woning overgeslagen naar de woning ernaast. De brandweer heeft met blussen verdere uitbreiding voorkomen. Delen van het dak werden gesloopt om dit goed te kunnen blussen, aldus de veiligheidsregio.

ANP/Hart van Nederland