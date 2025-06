Kind ernstig gewond na val door dakraam in Den Helder

Een kind is vrijdagavond ernstig gewond geraakt na een val door een dakraam van een school aan de Lijsterstraat in Den Helder. Het ongeluk gebeurde rond 20.20 uur. Het kind was op het dak van de school aan het spelen, toen het fout ging.

Het kind is na de val door het raam opgevangen door omwonenden, die vervolgens de hulpdiensten hebben ingeschakeld. Volgens getuigen lag de vloer van de school bezaaid met scherven en zou het kind een open botbreuk hebben opgelopen.

Naar ziekenhuis gebracht

Het kind is naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. Het is nog niet duidelijk of de school maandag weer open zal gaan.