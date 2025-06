Windsurfer verdronken in Veerse Meer, reanimeren hielp niet meer

Een persoon is zaterdag rond 13.30 uur verdronken in het Veerse Meer ter hoogte van de Campensweg in het Zeeuwse Kamperland. Hulpverleners probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het vermoedelijk om een watersporter. Volgens een videocorrespondent ter plaatse zou het om een windsurfer gaan.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Hart van Nederland/ANP