Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor mishandeling Nieuwjaarsnacht in Leek

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Groningen een taakstraf van 200 uur geëist tegen een 20-jarige man uit Leek, die tijdens nieuwjaarsnacht van 2024 een 52-jarige plaatsgenoot zou hebben mishandeld nadat de man de jongeren aansprak op het gebruik van vuurwerk. Het slachtoffer werd kort daarna thuis onwel en overleed. "De dood is het gevolg van de mishandeling", concludeerde de officier van justitie. "Een onbedoeld gevolg."

Naast de taakstraf eiste de officier een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. De verdachte erkent dat hij vuurwerk heeft afgestoken, maar ontkent de mishandeling. Volgens de officier is echter vast komen te staan dat de man uit Leek het slachtoffer heeft geslagen. De man had verwondingen aan zijn hoofd. Het slaan door de verdachte heeft "verstrekkende gevolgen" gehad, aldus de officier, "gevolgen die hij niet heeft gewild".

In onderstaande video leggen we uit welke straffen er in Nederland zijn:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Forse hartproblemen

Uit sectie op het lichaam van het slachtoffer is gebleken dat de man forse hartproblemen had. De exacte doodsoorzaak is niet met zekerheid vastgesteld. Volgens de officier is er "geen enkele aanwijzing dat overlijden min of meer aanstaande was". Als het slachtoffer, vader van vier kinderen en een stiefkind, niet was mishandeld en daardoor veel stress had ervaren, was hij op dat moment niet overleden, zo redeneert justitie.

De aanklager wees ook op de gevolgen voor de verdachte, die na de gebeurtenissen veelvuldig is bedreigd. "Ook voor hem is de wereld sinds die nacht veranderd", aldus de officier.

