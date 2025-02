OM vervolgt tiener (19) na fatale mishandeling op Nieuwjaarsnacht

Een 19-jarige man uit het Groningse Leek wordt vervolgd voor mishandeling met de dood tot gevolg. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland bekendgemaakt. De jongeman zou in de nieuwjaarsnacht van 2024 een 52-jarige man hebben geslagen, die korte tijd later thuis overleed.

Het incident vond plaats in de vroege uren van 1 januari 2024. De 52-jarige man en zijn partner waren hun honden aan het uitlaten toen een groep jongeren vuurwerk afstak. De man sprak hen daarop aan, wat uitmondde in een confrontatie met de 19-jarige verdachte. Tijdens die woordenwisseling zou de jongeman de oudere man hebben geslagen.

Na de klap liep het slachtoffer terug naar huis, waar hij ongeveer een half uur later onwel werd en overleed. Een autopsie wees uit dat de man enkele verwondingen in zijn gezicht had, maar dat deze op zichzelf niet dodelijk waren. Wel leed hij aan een ernstige hartkwaal. Volgens deskundigen kan de stress van de confrontatie hebben bijgedragen aan zijn overlijden.

De Windsingel, waar het incident gebeurde. Beeld: Google Streetview

Geen opzet

Het OM denkt niet dat de 19-jarige de man opzettelijk heeft gedood. Wel is de verdenking dat het slachtoffer door de mishandeling is overleden, omdat die het hartfalen zou hebben veroorzaakt. Omdat de zaak "juridisch gecompliceerd" is, brengt het OM de zaak nu voor de rechter. De vraag is of de dood van de 52-jarige man redelijkerwijs aan het handelen van de verdachte toegerekend kan worden. "De jurisprudentie is namelijk niet eenduidig en daarom is het van belang dat de rechter in deze zaak een uitspraak doet."

Na het incident kreeg de verdachte veel haatreacties en bedreigingen via sociale media. Het OM veroordeelt dit gedrag en wijst erop dat dergelijke uitlatingen in sommige gevallen strafbaar kunnen zijn.

