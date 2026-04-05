Man (19) gewond na schietincident in Eelderwolde, niemand aangehouden

Bij een schietincident in Eelderwolde is zaterdagavond een 19-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen gewondgeraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het incident. Er is nog geen verdachte opgepakt.

De schietpartij vond zaterdag vlak voor middernacht plaats in de buurt van de Groningerweg nabij de brug bij de Woltsingel. Ter plaatse trof de politie het slachtoffer aan. De man is uiteindelijk naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het incident. Vermoedelijk is het gebeurd in de buurt van de brug.

Getuigen en camerabeelden

Er is nog niemand aangehouden voor het schietincident. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heb je iets gezien of gehoord? Of heb je camerabeelden? Dan kan je contact opnemen met de politie via 0800-6070. Dit kan ook anoniem via 0800-7000.