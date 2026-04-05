Grote, uitslaande brand in woning Heerhugowaard, omliggende panden ontruimd

In Heerhugowaard (Noord-Holland) heeft zondagochtend een grote brand gewoed in een woning aan de Stationsweg. De brand was uitslaand en zorgde voor flinke rookontwikkeling. Omliggende panden werden ontruimd, meldt de veiligheidsregio.

Toen de brandweer arriveerde, stond de woning al volledig in lichterlaaie. Hulpdiensten schaalden groot op. Het pand heeft een rieten kap. Dat maakte het vuur lastig te bestrijden en zorgde voor snelle uitbreiding. Rond 08.00 uur was de brand onder controle.

Door de brand kwam veel rook vrij. Er was een NL-Alert verstuurd en omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De bewoner was vermoedelijk op vakantie. Dat wordt onderzocht, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Ongeveer vijf à tien huizen in de omgeving zijn ontruimd.

Door de brand zitten ongeveer twintig woningen zonder gas en elektra, meldt Liander. De netbeheerder verwacht dat de storing tegen het middaguur is verholpen. De veiligheidsregio waarschuwt dat er resten van het rieten dak terecht zijn gekomen in tuinen aan de Themislaan. Die kunnen gewoon worden opgeruimd.

De bewoners van de ontruimde huizen konden terecht bij een buurtbewoner.