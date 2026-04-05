Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Pro-Iraanse beweging zet video online over ontploffing Nijkerk

Crime

Gisteren, 09:46 - Update: 14 uur geleden

Link gekopieerd

De pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) heeft een video online gezet over de explosie in Nijkerk. Dat meldt de SITE Intelligence Group, een Amerikaanse groep die wereldwijd extremistische groeperingen monitort. Onduidelijk is of de beweging de ontploffing daarmee opeist.

De politie neemt de video mee in het onderzoek. "De politie is op de hoogte van de beelden en heeft deze ook gezien", zegt een woordvoerster van de politie. "Wij betrekken de beelden bij het onderzoek en houden op dit moment nog alle scenario's open."

De politie heeft nog niemand aangehouden voor de explosie en kan niet zeggen of de video ook door HAYI is opgenomen.

Video online

HAYI plaatste eerder beelden van de explosies bij een joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, waarmee de organisatie verantwoordelijkheid leek te claimen. Datzelfde deed HAYI rond incidenten in België en Groot-Brittannië.

In tegenstelling tot eerdere filmpjes toont de nieuwe video niet de explosie in Nijkerk zelf. HAYI deelde wel foto's van het gebouw van Christenen voor Israël, waar vrijdagavond laat een ontploffing plaatsvond. Ook deelde HAYI een dreigement gericht aan aanhangers van Israël, aldus SITE.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.