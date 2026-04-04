Explosie bij Israëlcentrum zorgt voor woede en verbolgenheid: 'Onacceptabel'

Landelijke politici en de burgemeester van Nijkerk reageren verbolgen nadat vrijdagavond laat een explosie plaatsvond bij een centrum van Stichting Christenen voor Israël. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Wel is de organisatie geschrokken van het incident. Burgemeester Tinet de Jonge-Ruitenbeek noemt de explosie bij het Israëlcentrum 'onacceptabel'.

De burgemeester laat weten dat haar zorg en medeleven uitgaan naar de mensen van het centrum en naar de omwonenden. Ze is zaterdag bij het centrum geweest om met de medewerkers te praten. "Het is vreselijk dat zij dit moeten meemaken. Elke vorm van agressie, haat of geweld vinden we onacceptabel en keuren we af. We doen een oproep aan eenieder om er voor elkaar te zijn."

Medeleven vanuit Den Haag

Ook landelijke politici leven mee, onder wie ChristenUnie-partijleider Mirjam Bikker. "Geweld en intimidatie zijn verwerpelijk. De explosie bij het Israëlcentrum in het paasweekend is opnieuw zo'n poging om met geweld te intimideren. Ik hoop dat daders en aanstichters snel gepakt worden. Ik leef mee met de medewerkers van Christenen voor Israël."

" En opnieuw en opnieuw en opnieuw", schrijft PVV-leider Geert Wilders op X. "Ze zullen ons blijven aanvallen tenzij we ons verzetten, maar onze zwakke leiders zijn bang. Ik niet."

SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft al mondelinge vragen gesteld aan minister David van Weel. "Het stopt niet. Vannacht mondelinge vragen aangemeld voor de minister van Justitie en Veiligheid. We denken aan de medewerkers van Christenen voor Israël en de Joodse gemeenschap. Pak de daders."