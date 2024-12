Gewonde door schietpartij in Diemen, daders op de vlucht

Een persoon is gewond geraakt door een schietpartij aan de Martin Luther Kinglaan in Diemen, meldt de politie. Het incident vond plaats rond 22.30 uur op dinsdagavond. Meerdere in het donker geklede verdachten vluchtten na de schietpartij richting station Diemen.

Het slachtoffer is volgens de Amsterdamse zender AT5 per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek op de plek van de schietpartij. Ze roept getuigen op zich te melden.

