Gewonde aangetroffen na steekpartij bij AZC Ter Apel

Een persoon is zondagmiddag gewond aangetroffen na een steekincident, meldt de politie. Het slachtoffer werd gevonden aan de Ter Apelervenen in Ter Apel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft inmiddels een persoon aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij.

Volgens een politiewoordvoerder vond de steekpartij op een andere locatie plaats, "buiten" het nabijgelegen aanmeldcentrum voor asielzoekers. Waar het exacte incident zich afspeelde, wordt nog onderzocht. De politie wil niet zeggen of het slachtoffer of een mogelijke dader een bewoner is van het aanmeldcentrum.

Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen is in volle gang.

ANP