Gewapende dieven overvallen telefoonzaak, laten fatbike achter

Twee mensen hebben vrijdagavond een telefoonzaak op de Kinkerstraat in Amsterdam overvallen. Volgens de politie waren de dieven gewapend en sloegen ze meerdere vitrines kapot. Daarna gingen ze er met onbekende buit vandoor.

Een van de mannen was gewapend met een hamer. De andere verdachte had ook een wapen, maar de politie kan niet zeggen wat voor wapen dat was. De hamer is gebruikt om vitrines in te slaan om waarschijnlijk bij de duurdere spullen te komen. Er vielen geen gewonden.

In de winkel ligt een fatbike, de politie kan niet bevestigen of die van de overvallers is. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse, maar de daders wisten te ontsnappen. Agenten doen forensisch onderzoek in de winkel. Er is nog niemand aangehouden.