Ambulance botst tijdens spoedrit op auto in Amsterdam, veel schade

Op de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid is dinsdagmiddag een ambulance in botsing gekomen met een automobilist. Het ongeval gebeurde rond 14.20 uur op het kruispunt met de Koninginneweg.

De politie kan tegen Hart van Nederland nog niet zeggen of er gewonden zijn gevallen. Wel is duidelijk dat beide voertuigen forse schade hebben opgelopen. Op beelden is te zien dat de bumper van de ambulance flink beschadigd is.

Volgens lokale zender AT5 was de ambulance met spoed onderweg naar een melding in de Havenstraat. Uit gegevens blijkt dat het voertuig om 14.11 uur werd opgeroepen, zo’n tien minuten voor de aanrijding.

Weg dicht

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet onderzoek naar de oorzaak van de botsing. Vanwege het onderzoek blijft het kruispunt waarschijnlijk langere tijd afgesloten. De politie kan tegenover Hart van Nederland nog geen verdere details geven.