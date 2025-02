Straatkunstenaars eren overleden Amsterdamse graffitikoning Henxs door hele land

De naam Henk Kramer laat misschien niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar onder zijn artiestennaam Henxs stond hij met zijn graffitiwinkel bekend als een waar icoon. 21 februari overleed Henxs op 66-jarige leeftijd. Straatkunstenaars door heel Nederland halen alles uit de kast om de koning van de spuitbus met mooie muurschilderingen een laatste eer te bewijzen.

Henxs was met het openen van de eerste graffitiwinkel van het land een pionier. Veel grote artiesten, waaronder de internationale kunstenares Mick La Rock, konden altijd bij hem terecht. Niet alleen voor spuitbussen, maar ook voor tips en adviezen.

Nederland zou best het land van de graffiti genoemd mogen worden. Twee Brabantse straatkunstenaars haalden bij de internationale Street Art Awards plaatsen in de top 10:

2:01 Mooiste muurschildering van de wereld kan in Nederland hangen

De carrière van Henxs begon in de binnenstad van Amsterdam, in de vorm van een kraam met spuitverf op het Waterlooplein. Al sinds de jaren 80 zijn veel creatievelingen kind aan huis.

Mick La Rock maakte woensdag met collega Beter Blijleven een muurschildering ter nagedachtenis aan Henxs, is te zien in bovenstaande video. "Ik hoor een beetje bij de jongere generatie", vertelt hij. "Ik was iedere dag bij de kraam te vinden. En later opende hij een winkel. Daar kwam ik altijd. Al was het alleen voor een kopje koffie."

Steun

Mingus Kramer, de zoon van Henxs, voelt zich enorm gesteund door alle mooie kunstwerken die ter nagedachtenis aan zijn de graffitilegende verschijnen.

"Het is overweldigend wat er allemaal op me af komt sinds het overlijden van mijn vader", deelt Mingus. "Er zijn op zo veel plaatsen muurschilderingen. Bijvoorbeeld van spuitbusjes met vleugels, maar ook hele werken van zijn gezicht. Daar haal ik nu wel heel veel kracht uit."