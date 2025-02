Dieven stelen 25.000 euro van zorggroep voor mensen met beperking: 'Diep en diep triest'

"Wie doet nou zoiets?" Dat is de vraag die alsmaar klinkt bij woonwerkgemeenschap Bronlaak in het Brabantse Oploo. Dieven hebben daar voor 25.000 euro aan machines gestolen. Extra pijnlijk omdat al het gereedschap speciaal was aangepast zodat de bewoners met een beperking ze kunnen gebruiken. En bij Bronlaak weten ze het zeker: de dieven wisten dat.

"Ze wisten waar ze mee bezig waren", vertelt Erwin Janssen, teamleider bij de tuinderij van de Bronlaak, waar het gereedschap stond. Zowel de kas als de gestolen machines waren namelijk extra goed beveiligd. "Uiteindelijk wisten ze het slot op de kas te forceren en een tractor op te starten. Daar hebben ze de andere machines opgeladen en daarna zijn ze het bos weer ingereden."

De sporen van de tractor leiden tot halverwege in het bos, zegt Erwin. Hij vermoedt dat de dieven daar een voertuig hadden staan waar ze alles in konden laden. Uiteindelijk hebben ze een tractor, een grasmaaier en een frees buitgemaakt.

Lees ook: Thomashuis Lopik zoekt nieuw zorgduo: ‘Het is prachtig, maar je moet wel een beetje gek zijn' Thomashuis Lopik zoekt nieuw zorgduo: ‘Het is prachtig, maar je moet wel een beetje gek zijn'

"Natuurlijk zijn de spullen verzekerd, maar ze waren speciaal aangepast voor onze mensen met een beperking. Dat heeft meerwaarde en is niet eenvoudig om weer terug te krijgen." Om over de emotionele schade nog maar te zwijgen. "Het heeft een enorme impact."

Diep triest

In de gemeenschap wonen zo'n 270 zorgvragers. Daarvan werken 30 mensen in de tuinderij en zij kunnen niet met onaangepast gereedschap werken. "Er moeten extra veiligheidsmechanismen in geplaatst worden", legt Erwin uit. "Dat een machine bijvoorbeeld niet meteen start als je de sleutel omdraait. Of dat de tractor meteen afslaat als iemand uit de zitting opstaat."

In de tuinderij wordt iedere dag gezaaid, geplant en geoogst. Het eten gaat naar een winkeltje en de hele gemeenschap eet ervan. Onhandig dat die werkzaamheden nu stoppen, maar daarmee vervalt ook de dagbesteding van de mensen die in de tuinderij werken.

Lees ook: Beruchte eiergooier al bijna jaar actief: wie bekogelt fietsers in Zeeland? 'Bijna blind geweest' Beruchte eiergooier al bijna jaar actief: wie bekogelt fietsers in Zeeland? 'Bijna blind geweest'

"Ik vind het diep en diep triest. Het is niet uit te leggen hoe pijnlijk dat voor ze is. Ze werken er dagelijks en dat wordt ineens weggehaald. Het is onbeschrijflijk wat het voor impact op ze heeft."

En de dieven moesten dat weten. "Als je het hier weg komt halen, weet je dat het van een gemeenschap komt die ervan afhankelijk is", zegt Maarten van Ek. Hij is vrijwilliger bij Bronlaak en zijn broer is bewoner in de gemeenschap. "Waarom hier? Het is onbegrijpelijk." Volgens Maarten is het bovendien niet de eerste keer. "Zes jaar geleden was het de grote trekker. Als je dat jat, jat het dan niet hier."

Om het gereedschap snel te vervangen, zijn ouders van de cliënten van Bronlaak een crowdfunding gestart.