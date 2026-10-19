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Gestolen spullen op Vinted: als koper riskeer je een hoge boete of celstraf

Gestolen spullen op Vinted: als koper riskeer je een hoge boete of celstraf

Crime

Vandaag, 20:03

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Op verkoopplatform Vinted worden sinds de rellen in Frankrijk van afgelopen weekend meer spullen aangeboden die mogelijk zijn gestolen. Het platform heeft daarom de controles aangescherpt en verdachte advertenties verwijderd. Gebruikers die gestolen goederen verkopen, riskeren een permanente blokkade. Maar ook het kopen van gestolen spullen kan strafbaar zijn.

Wie gestolen spullen koopt, bezit of verkoopt, kan zich schuldig maken aan heling. Volgens de Nederlandse politie kunnen daders daarvoor een gevangenisstraf, een geldboete en een strafblad krijgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van heling.

Ook kopers kunnen straf krijgen

Bij schuldheling gaat het om iemand die bij de aankoop, het bezit of de verkoop van een product had kunnen vermoeden dat het gestolen was. Hierop staat maximaal één jaar gevangenisstraf en/of een geldboete.

Van opzetheling is sprake wanneer iemand een product koopt, bezit of verkoopt terwijl diegene weet dat het gestolen is. Daarvoor kan een gevangenisstraf van maximaal vier jaar en/of een hoge geldboete worden opgelegd.

De zwaarste variant is gewoonteheling. Daarbij gaat het om iemand die vaker bewust gestolen goederen koopt of verkoopt. Hierop staat maximaal zes jaar gevangenisstraf en/of een hoge geldboete.

Let op bij het kopen van tweedehands spullen

De politie waarschuwt daarmee dat niet alleen de verkoper, maar ook de koper strafbaar kan zijn. Wie een product aanschaft waarvan vermoed kan worden dat het gestolen is, loopt het risico zich schuldig te maken aan heling.

De genoemde straffen gelden volgens de Nederlandse wetgeving. Of en hoe kopers en verkopers van mogelijk gestolen spullen uit de Franse rellen worden vervolgd, is nog niet bekend.

Plunderingen

Tijdens de rellen van afgelopen weekend in het land werden verschillende winkels geplunderd. Op sociale media verschenen beelden waarop te zien was hoe relschoppers onder meer luxewinkels binnendrongen en spullen meenamen. De ongeregeldheden volgden op demonstraties tegen de stijgende kosten van levensonderhoud.

Door Redactie Hart van Nederland

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