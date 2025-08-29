Studente bijna auto ingesleurd na intro-activiteit Radboud Universiteit Nijmegen

Een studente van de Radboud Universiteit is dinsdagavond bijna van haar fiets een auto in getrokken. Dat meldt universiteitsmagazine VOX. Het incident gebeurde toen zij na een activiteit van de introweek alleen naar huis fietste. De universiteit roept deelnemers op om extra op elkaar te letten zodat iedereen veilig thuiskomt.

"Helaas hebben we gisteren bijna een situatie gehad waarbij een van onze studenten onvrijwillig werd meegenomen in een auto op de terugweg van een activiteit", staat in een WhatsApp-bericht dat in de nacht van woensdag op donderdag door de organisatie van de Radboud Intro werd verstuurd. "Hiermee wil ik jullie vragen om ervoor te zorgen dat studenten niet alleen naar huis fietsen en er extra aandacht aan te geven dat iedereen veilig thuiskomt."

De poging vond plaats ter hoogte van het Goffertpark. De studente, verbonden aan de Letterenfaculteit, wist te ontkomen. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

In Volendam is een speciale app beschikbaar voor mensen die zich onveilig voelen. Hoe de app werkt, zie je in de video hieronder:

2:20 ‘Lisa-app’ in Volendam bestaat al: zo werkt de noodknop tegen gevaar

Geschrokken

"Ze is hier uiteraard heel erg van geschrokken", zegt introductiecoördinator Elke Moser Melis in VOX. "En de universiteit natuurlijk ook. Onze zorgen gaan uit naar het slachtoffer, vanuit de faculteit is er uitgebreid contact met haar geweest. Ook wordt ze ondersteund bij het doen van aangifte en is de vertrouwenspersoon ingeschakeld."

De ernst van de situatie was voor de organisatie reden om een bericht naar alle introductiecommissies te sturen. "We wilden het niet te paniekerig maken. Maar we wilden wel benadrukken dat het serieus aandacht behoeft. Vandaar dat we de situatie kort hebben beschreven in het bericht", aldus Moser Melis.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Het bericht moest via de commissies doorgegeven worden aan de mentoren, zodat zij het met de introductielopers konden delen. Donderdagochtend bleek dit echter nog niet overal gebeurd; mentoren van onder andere Psychologie gaven aan het bericht niet te hebben gezien.

Extra alert

"We hopen dat er zich geen incidenten meer voordoen", besluit Moser Melis in VOX. "Maar desondanks verzoeken we iedereen wel extra alert te zijn op elkaar."