Israëlische en Amerikaanse vlaggen gestolen langs route Vierdaagse in Nijmegen

Langs de route van de Nijmeegse 4Daagse zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vier vlaggenmasten bij de Nijmeegse Waalbrug omver getrokken. Daarbij zijn de vlaggen van Israël en de Verenigde Staten meegenomen. De vlaggen van Finland en Liberia lagen vrijdagochtend nog op de grond. Vermoedelijk zijn deze per ongeluk omver gehaald, meldt de Gelderlander.

De organisatie van het wandelevenement heeft het incident gemeld bij de politie en de gemeente. Jaarlijks worden de vlaggen bij het Traianusplein geplaatst om internationale deelnemers welkom te heten. Vrijdagochtend werd ontdekt dat de vlaggen en masten op de grond lagen. De gestolen vlaggen zijn spoorloos verdwenen. Wie erachter zit, is nog onbekend.

Eerdere veiligheidszorgen

Marsleider Henny Sackers en burgemeester Hubert Bruls gaven begin juli nog aan dat ze zich zorgen maakten over de veiligheid van de Israëlische en Amerikaanse wandelaars vanwege internationale spanningen. Tijdens de Vierdaagse doen dit jaar twintig wandelaars uit Israël mee en 650 uit Amerika.

Het voorval met de vlaggen verandert volgens Stichting DE 4DAAGSE niets aan de bestaande veiligheidszorgen. "Er zijn niet meer zorgen dan er al waren. Het is nu even afwachten wat er gaat gebeuren. We gaan de vlaggenmasten in elk geval weer overeind zetten en hebben melding gemaakt bij de politie en de gemeente. We houden het natuurlijk in de gaten", vertelt een woordvoerder van de stichting aan de Gelderlander.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat vlaggen bij de Vierdaagse doelwit zijn. In 2022 werden op dezelfde plek 74 landenvlaggen omver gehaald, vermoedelijk in verband met boerenprotesten. Destijds bleef alleen de Nederlandse vlag overeind.