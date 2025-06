Middelbare school Barneveld ontruimd na melding over gewapend persoon

Een school aan de Rietberglaan in Barneveld is donderdagochtend ontruimd na een melding over een "dreigende situatie". Volgens een politiewoordvoerder tegenover Hart van Nederland ging het om een mogelijke wapenmelding. Een zoektocht in en rond de school leverde echter niets op: er is geen wapen aangetroffen en er lijkt geen sprake van directe dreiging.

Leerlingen werden naar buiten geëvacueerd terwijl de politie de school onderzocht. De woordvoerder benadrukt dat een melding over een mogelijk wapen altijd uiterst serieus wordt genomen. Daarom kwamen meerdere eenheden ter plaatse.

Het gaat om De Meerwaarde, een protestants-christelijke middelbare school voor vmbo en praktijkonderwijs.

Later meer.

ANP