Man vast voor online bedreigen agent rond anti-azc-protest Apeldoorn

De politie heeft een man uit Voorthuizen aangehouden voor het online bedreigen van een politieagent. Hij kwam als verdachte in beeld tijdens een onderzoek naar doxing rond videobeelden van de azc-rellen in Apeldoorn.

Bij demonstraties tegen de opvang van asielzoekers moest de politie meerdere keren ingrijpen toen die uitliepen op rellen. Beelden van het politieoptreden werden daarna massaal gedeeld op sociale media. "Dat kan en mag", aldus de politie. "Wat een grens overgaat, is het doelbewust jacht maken op de privégegevens van politiemensen."

Het doxen (openbaar maken van persoonsgegevens) van mensen is strafbaar. Het kan leiden tot een maximale gevangenisstraf van twee jaar of een flinke geldboete.

Bedreigen en opruien

Tijdens dat onderzoek ontdekte de politie volgens eigen zeggen ook uitlatingen "die veel verder gaan dan doxing en strafbaar zijn als bedreiging of opruiing". Volgens de politie is de impact daarvan groot.

De man uit Voorthuizen is aangehouden op verdenking van bedreiging. "Er gaan nog meer aanhoudingen volgen", zegt een woordvoerder van de politie. Daarbij benadrukt hij dat bedreiging, opruiing en doxing juridisch dicht bij elkaar kunnen liggen. "Later moet bekeken worden waar precies sprake van is."

Onlangs pakte de politie drie mensen op na ongeregeldheden bij een azc-protest in Apeldoorn. Zie hierboven de beelden.