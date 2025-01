Furkan (21) uit het niets mishandeld: 'We willen echt weten waarom'

De 21-jarige Furkan uit Krommenie is op 9 januari het slachtoffer geworden van een brute mishandeling. Het ging rond 21.50 uur mis op de Snuiversstraat in de Noord-Hollandse plaats. Toen hij naar huis liep, werd hij aangesproken door een onbekende man. "Mag ik u iets vragen?", vroeg de man. Toen Furkan zich omdraaide, kreeg hij een harde klap tegen zijn hoofd met de onderkant van een vuurwapen.

"Ik dacht bij mezelf, wat maak ik nu mee?" aldus Furkan, in gesprek met Hart van Nederland. "Ik dacht dat dit het einde van mijn leven zou betekenen." Met zware verwondingen, waaronder een gebroken gezichtsschedel en een hersenschudding, wist Furkan met zijn laatste krachten een huis waar nog licht brandde in de buurt te bereiken. "Als ik nu ga slapen, zie ik de beelden weer voor me."

De dader, een man van ongeveer 1,90 meter met donker haar, sloeg daarna op de vlucht. Furkans moeder Yagmur werd direct gebeld door buurtbewoners. Ze schrok erg van wat er met haar zoon was gebeurd. "Hij is zo hard geslagen, dat zijn schedel stuk is", vertelt Yagmur in gesprek met Hart van Nederland. "Daarnaast heeft hij ook bloedingen aan zijn oog gehad en heeft hij er een zware hersenschudding aan overgehouden.

Wij hebben geen vijanden, we zijn heel sociaal Yagmur, moeder van Furkan

Verdachte aangehouden

Waarom Furkan het slachtoffer is geworden, is onduidelijk. "Wij hebben geen vijanden, we zijn heel sociaal", zegt moeder Yagmur. "Het is een hele rustige jongen, hoe kan hij dit meemaken? We willen echt weten waarom." Een antwoord komt wellicht sneller dan gedacht, want tijdens het gesprek met Hart van Nederland krijgt Yagmur het bericht dat er een verdachte is aangehouden.

De aanhouding maakt veel los bij zowel Furkan als Yagmur. "Ik kan jullie wel knuffelen", laat Yagmur aan de politie weten tijdens het telefoongesprek. Hoewel er nog veel onduidelijk is over waarom Furkan slachtoffer is geworden van de mishandeling, is het voor moeder en zoon in ieder geval een hele opluchting dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Over het werk van de politie kan Yagmur maar één ding kwijt: "De helden hebben hun werk gedaan."