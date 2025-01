Man mishandelt 9-jarige jongen bij Veghel on Ice: 'Niemand bekommerde zich om hem'

Bij Veghel on Ice is zondagmiddag een 9-jarig kind ernstig mishandeld door de ouder van een ander kind. De jongen, die volgens zijn vader niets met een ruzie op de schaatsbaan te maken had, werd uit het niets aangevallen. "Hij was gewoon een omstander", vertelt de vader aan Stadskrant Veghel.

De politie meldt dat er voorafgaand aan de mishandeling een ruzie was tussen kinderen op de schaatsbaan. "Een ouder ging verhaal halen en sloeg het kind. Dit gedrag is absoluut onaanvaardbaar. De man is aangehouden", aldus een politiewoordvoerder.

De vader van het slachtoffer benadrukt dat zijn zoon niets met het conflict te maken had. "Onze zoon was met een oudere neef aan het schaatsen. Zowel volgens hemzelf als omstanders, die dit ook aan de politie hebben verklaard, is hij zonder enige waarschuwing aangevallen door een volwassen man. Hij werd meerdere keren op zijn gezicht geslagen, op de grond gegooid en in zijn buik getrapt." De ouders hebben inmiddels aangifte gedaan.

Fysieke en mentale schade

De mishandeling heeft de jongen fysiek en emotioneel beschadigd. "Na een bezoek aan de spoedeisende hulp bleek dat hij een lichte hersenschudding heeft en verwondingen aan zijn buik en borst. Daarnaast heeft hij pijn in zijn nek en schouder door de val", aldus de vader.

Ook mentaal kampt de jongen met de gevolgen. "Het gaat mentaal ook niet goed met hem. Het incident heeft een diepe indruk achtergelaten. Hij heeft de hele nacht huilend wakker gelegen." De ouders zijn eveneens zwaar aangeslagen. "We zijn niet alleen geschokt, maar ook teleurgesteld. Er waren veel volwassenen bij de ijsbaan, maar niemand bekommerde zich om onze zoon die in paniek huilde. Dat doet echt pijn", besluit de vader.