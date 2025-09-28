Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Door partner neergeschoten vrouw (33) in Sneek overleden aan verwondingen

Crime

Vandaag, 07:54

Link gekopieerd

De 33-jarige vrouw die deze week in Sneek werd neergeschoten door haar partner, is zaterdagavond overleden. Dit melden de nabestaanden in een statement via Namens de Familie. "Deze tijd nu voelt onwerkelijk en zwaar."

De politie gaat ervan uit dat de partner van de vrouw de dader is. Hij schoot daarna zichzelf dood. De schietpartij vond plaats in een flat aan de Furmerusstraat. Volgens de Leeuwarder Courant was de vrouw zwanger.

De nabestaanden vragen om rust en privacy, zodat zij in rust afscheid kunnen nemen en rouwen.

ANP

Lees ook

Familie neergeschoten vrouw Sneek reageert: 'Tussen hoop en vrees'
Familie neergeschoten vrouw Sneek reageert: 'Tussen hoop en vrees'
Relatieproblemen waarschijnlijk reden voor dodelijk schietincident in Sneek
Relatieproblemen waarschijnlijk reden voor dodelijk schietincident in Sneek
Man (32) dood en vrouw (33) zwaargewond na schietpartij in Sneek
Man (32) dood en vrouw (33) zwaargewond na schietpartij in Sneek

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.