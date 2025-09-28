Door partner neergeschoten vrouw (33) in Sneek overleden aan verwondingen

De 33-jarige vrouw die deze week in Sneek werd neergeschoten door haar partner, is zaterdagavond overleden. Dit melden de nabestaanden in een statement via Namens de Familie. "Deze tijd nu voelt onwerkelijk en zwaar."

De politie gaat ervan uit dat de partner van de vrouw de dader is. Hij schoot daarna zichzelf dood. De schietpartij vond plaats in een flat aan de Furmerusstraat. Volgens de Leeuwarder Courant was de vrouw zwanger.

De nabestaanden vragen om rust en privacy, zodat zij in rust afscheid kunnen nemen en rouwen.

