Man (32) dood en vrouw (33) zwaargewond na schietpartij in Sneek

Bij een schietpartij in Sneek is een 32-jarige man omgekomen. Een 33-jarige vrouw is in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. De politie verdenkt de man ervan op de vrouw te hebben geschoten en is een onderzoek gestart.

Het incident vond donderdagavond rond 21.30 uur plaats aan de Furmerusstraat in de stad. Beide slachtoffers kwamen uit Sneek.

De politie is bezig met een sporenonderzoek, het opvragen en bekijken van beelden en het opnemen van verklaringen van getuigen.

ANP