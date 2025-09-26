Familie neergeschoten vrouw Sneek reageert: 'Tussen hoop en vrees'

Na een dramatisch verlopen 24 uur in het Friese Sneek heeft de familie van de neergeschoten vrouw van zich laten horen. In een korte verklaring zeggen ze "tussen hoop en vrees" te leven. De vrouw, 33 jaar oud, ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis. De man (32) die haar neerschoot stapte na het voorval vermoedelijk zelf uit het leven.

Het drama vond donderdagavond plaats op de galerij van een flat aan de Furmerusstraat. De politie denkt dat de vrouw door haar partner is neergeschoten. Ze krijgt nu intensieve zorg in het ziekenhuis. "Alle zorg gaat nu uit naar haar. Wij vragen met klem om privacy, rust en terughoudendheid", aldus de familie.

Veel onrust?

De Leeuwarder Courant meldde dat de vrouw zwanger is. Ook gaan er geluiden rond dat relatieproblemen mogelijk de reden zouden zijn voor de schietpartij. De politie heeft sporenonderzoek gedaan en heeft op de plek des onheils een vuurwapen aangetroffen. Ook worden camerabeelden en verklaringen van getuigen verzamelt.

Burgemeester Jannewietske de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân, waar Sneek onder valt, was vrijdag bij de flat aanwezig. De gemeente zei eerder op de dag dat er veel onrust is in de flat en dat bewoners zich niet veilig voelen. In april werd in dezelfde flat een Bulgaarse vrouw doodgestoken.

Hart van Nederland/ANP