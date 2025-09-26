Relatieproblemen waarschijnlijk reden voor dodelijk schietincident in Sneek

Relatieproblemen zijn mogelijk het motief geweest voor de schietpartij in Sneek. De 32-jarige man die is overleden door een schietincident in Sneek en de 33-jarige vrouw die daarbij zwaargewond raakte, hadden een relatie met elkaar.

De politie gaat ervan uit dat de man de vrouw heeft neergeschoten en daarna zichzelf. Dat gebeurde donderdagavond op de galerij van een flat aan de Furmerusstraat. Voor de man haalde hulpverlening niets meer uit, de vrouw ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis.

Op de plek van het schietincident is een vuurwapen gevonden.

De politie doet nog sporenonderzoek en verzamelt camerabeelden en verklaringen van getuigen.

