Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Feyenoord voetballer Sterling opgepakt na vermoedelijk rijden onder invloed

Feyenoord voetballer Sterling opgepakt na vermoedelijk rijden onder invloed

Crime

Vandaag, 10:10

Link gekopieerd

Voetballer Raheem Sterling is volgens de Britse krant The Sun opgepakt na een auto-ongeluk even ten zuidwesten van Londen afgelopen donderdag. De 31-jarige Sterling, die de afgelopen maanden uitkwam voor Feyenoord, wordt verdacht van rijden onder invloed.

De Britse politie laat in een verklaring aan onder meer radiozender LBC weten dat een 31-jarige bestuurder van een Lamborghini is opgepakt na een eenzijdig ongeval. De man uit Berkshire reed donderdagochtend rond 09.00 uur tegen de vangrail. Hij wordt naast rijden onder invloed ook verdacht van gevaarlijk weggedrag, drugsbezit en weigering van het meewerken aan een drugs- of alcoholtest.

Vrij op borgtocht

De politie noemt de voetballer niet bij naam, maar volgens The Sun gaat het om Sterling. De voetballer zou op borgtocht zijn vrijgelaten.

Sterling kwam in februari met hoge verwachtingen naar Feyenoord. Hij had een contract tot het einde van het seizoen, dat niet werd verlengd. Sterling kwam in acht wedstrijden tot één assist, maar scoorde niet. Voor komend seizoen heeft de voormalige aanvaller van Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal nog geen club.

Door ANP

Lees ook

24 arrestaties rond duel Feyenoord-Ajax, vooral om discriminatie
24 arrestaties rond duel Feyenoord-Ajax, vooral om discriminatie
OM in hoger beroep in zaak over gooien paal op Feyenoord-medewerker
OM in hoger beroep in zaak over gooien paal op Feyenoord-medewerker
Haagse man (24) aangehouden na online zetten 06-nummer Feyenoord-directeur
Haagse man (24) aangehouden na online zetten 06-nummer Feyenoord-directeur

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.