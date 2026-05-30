Feyenoord voetballer Sterling opgepakt na vermoedelijk rijden onder invloed

Voetballer Raheem Sterling is volgens de Britse krant The Sun opgepakt na een auto-ongeluk even ten zuidwesten van Londen afgelopen donderdag. De 31-jarige Sterling, die de afgelopen maanden uitkwam voor Feyenoord, wordt verdacht van rijden onder invloed.

De Britse politie laat in een verklaring aan onder meer radiozender LBC weten dat een 31-jarige bestuurder van een Lamborghini is opgepakt na een eenzijdig ongeval. De man uit Berkshire reed donderdagochtend rond 09.00 uur tegen de vangrail. Hij wordt naast rijden onder invloed ook verdacht van gevaarlijk weggedrag, drugsbezit en weigering van het meewerken aan een drugs- of alcoholtest.

Vrij op borgtocht

De politie noemt de voetballer niet bij naam, maar volgens The Sun gaat het om Sterling. De voetballer zou op borgtocht zijn vrijgelaten.

Sterling kwam in februari met hoge verwachtingen naar Feyenoord. Hij had een contract tot het einde van het seizoen, dat niet werd verlengd. Sterling kwam in acht wedstrijden tot één assist, maar scoorde niet. Voor komend seizoen heeft de voormalige aanvaller van Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal nog geen club.