Politie pakt twee personen op na vuurwerk op veld De Kuip

De politie heeft dinsdagavond twee personen aangehouden voor het afsteken van vuurwerk dat op het veld van De Kuip belandde. Feyenoord speelde tegen Internazionale in de Champions League. Tijdens de wedstrijd werd er vuurwerk van buiten het stadion afgeschoten. Dat kwam voor het doel terecht en veroorzaakte veel rook.

De politiewoordvoerder kan nog niets delen over de identiteit van de twee aangehouden personen, maar meldt wel dat zij buiten het stadion zijn opgepakt.

Mogelijke boete

Mogelijk krijgt Feyenoord hiervoor een boete van de UEFA. Dit seizoen kreeg de club al boetes opgelegd vanwege ongeregeldheden met supporters tijdens de uitwedstrijd tegen FC Barcelona en vanwege vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De UEFA kan de Rotterdamse club ook opdragen om tijdens thuisduels tribunes te sluiten.