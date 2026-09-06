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Politie Eindhoven betrapt drietal bij overladen grote partij lachgas

Crime

Vandaag, 09:10

De politie heeft zaterdagavond laat een grote hoeveelheid lachgas gevonden in twee auto's in Eindhoven. Agenten kwamen in actie na een melding over een verdachte situatie, waarbij pakketten van de ene auto in de andere werden geladen.

Onderweg kregen agenten te horen dat collega's al bij de auto's waren en dat een verdachte ervandoor was gegaan. Na een korte achtervolging kon de man worden aangehouden.

Drie jonge mannen aangehouden

In de Generalenbuurt werden uiteindelijk drie verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19, 21 en 22 jaar.

In de twee auto's trof de politie pakketten met een grote hoeveelheid lachgas aan.

Welke straffen delen we in Nederland eigenlijk uit? We vertellen je het in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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