Nederlander opgepakt na dollemansrit met Porsche in Duitsland

Een 23-jarige Nederlander is dinsdag op de Duitse A3 aangehouden nadat hij met zijn Porsche 911 tot 235 kilometer per uur had gereden. De man wordt strafrechtelijk vervolgd en moest direct een borgsom van 10.000 euro betalen.

De Nederlander viel volgens de Duitse politie op door zijn rijgedrag, nadat hij agenten in een onopvallende dienstauto inhaalde. De bestuurder was aan het bumperkleven, haalde auto's rechts in en sneed andere voertuigen af, terwijl het op dat moment druk was op de weg.

Man testte positief op gebruik van cannabis

De politie meldt dat het vooral geluk was, dat er geen ongeval is gebeurd. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Volgens de politie verklaarde de Nederlander dat hij samen met zijn vader een coffeeshop runt in Eindhoven en om professionele redenen regelmatig wiet gebruikt.

Het rijbewijs van de Nederlander is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen.