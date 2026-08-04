OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlander opgepakt na dollemansrit met Porsche in Duitsland

Nederlander opgepakt na dollemansrit met Porsche in Duitsland

Crime

Gisteren, 22:43

Link gekopieerd

Een 23-jarige Nederlander is dinsdag op de Duitse A3 aangehouden nadat hij met zijn Porsche 911 tot 235 kilometer per uur had gereden. De man wordt strafrechtelijk vervolgd en moest direct een borgsom van 10.000 euro betalen.

De Nederlander viel volgens de Duitse politie op door zijn rijgedrag, nadat hij agenten in een onopvallende dienstauto inhaalde. De bestuurder was aan het bumperkleven, haalde auto's rechts in en sneed andere voertuigen af, terwijl het op dat moment druk was op de weg.

Man testte positief op gebruik van cannabis

De politie meldt dat het vooral geluk was, dat er geen ongeval is gebeurd. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Volgens de politie verklaarde de Nederlander dat hij samen met zijn vader een coffeeshop runt in Eindhoven en om professionele redenen regelmatig wiet gebruikt.

Het rijbewijs van de Nederlander is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen.

Door ANP

Lees ook

Dollemansrit door Rotterdam, vluchtende verdachte rijdt meerdere mensen aan
Dollemansrit door Rotterdam, vluchtende verdachte rijdt meerdere mensen aan
Man knalt door verkeersbord na wilde achtervolging in Zeeuws-Vlaanderen
Man knalt door verkeersbord na wilde achtervolging in Zeeuws-Vlaanderen
Politieauto gecrasht bij wilde achtervolging in Tilburg, spookrijder aangehouden
Politieauto gecrasht bij wilde achtervolging in Tilburg, spookrijder aangehouden
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.