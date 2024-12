Duitse deelstaatminister: geen 'concreet gevaar' op populaire kerstmarkten bij Nederlanders

De autoriteiten in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst, hebben geen aanwijzingen voor "een concreet gevaar" op kerstmarkten daar. In steden in Noordrijn-Westfalen als Aken, Düsseldorf, Keulen en Oberhausen zijn ook drukbezochte kerstmarkten, waar veel Nederlanders naartoe gaan.

Volgens deelstaatminister Herbert Reul zijn de veiligheidsdiensten "zeer waakzaam". Mocht het nodig zijn, dan worden de veiligheidsplannen volgens hem aangepast.

Alle laatste informatie over de vermoedelijke aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg is hier te lezen.

